ЗМІ: США планують схвалити продаж авіадвигунів Туреччині до саміту НАТО в Анкарі

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує укласти угоду щодо продажу Туреччині десятків реактивних двигунів на 700 мільйонів доларів, попри заперечення з боку Конгресу.

Про це від чотирьох обізнаних джерел стало відомо агенції Reuters, пише "Європейська правда".

Угода про продаж Туреччині авіаційних двигунів компанії General Electric є значним жестом доброї волі Вашингтона на адресу Анкари, яка приймає саміт лідерів країн НАТО наступного місяця.

Двигуни американського виробництва будуть встановлені на першому турецькому бойовому винищувачу п’ятого покоління Kaan – масштабному проєкті, започаткованому у 2016 році в рамках зусиль Анкари щодо підвищення самодостатності в оборонній сфері.

Під час президентства Трампа відносини між Туреччиною та Сполученими Штатами загалом були теплими. Однак вони зазнали випробувань через тривалу суперечку щодо рішення Вашингтона виключити країну з програми винищувачів F-35 після того, як Анкара придбала російські системи протиповітряної оборони С-400.

Попри цей конфлікт, очікується, що угода про продаж двигунів буде укладена найближчими днями, після чого Державний департамент надішле офіційне повідомлення до Конгресу.

Рішення було ухвалено майже через рік після того, як міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан публічно висловив невдоволення тим, що він назвав затягуванням процесу.

7–8 липня Туреччина прийматиме лідерів НАТО на тлі напруженості всередині Альянсу щодо розподілу навантаження, витрат на оборону та скарг США щодо ролі союзників у підтримці американських операцій проти Ірану

Повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Ердоган готується до зустрічі зі своїм американським візаві Дональдом Трампом в кулуарах саміту НАТО, аби покращити напружені відносини між країнами.

Зазначимо, Анкара не захотіла відмовлятися від російських систем С-400, як того вимагає Вашингтон, але має великі надії, що Трамп погодиться внести поправки до закону CAATSA, щоб Туреччина змогла придбати літаки F-35, побудовані компанією Lockheed Martin.

Вирішення суперечки щодо російських С-400 може призвести до безпрецедентного зростання співпраці в оборонній галузі між давніми союзниками.