В Дамаске прогремели взрывы возле отеля, где остановился Макрон

Во вторник в столице Сирии Дамаске прогремели взрывы возле отеля, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках своего визита в страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил BFMTV со ссылкой на источники в сирийских службах безопасности.

Два взрыва произошли в центре Дамаска во вторник утром возле отеля Four Seasons, где президент Франции провел ночь.

По словам источников, одна из бомб была помещена в мусорный контейнер, а другая – в автомобиль возле отеля. Машины скорой помощи с включенными сиренами поспешили на место происшествия, а силы безопасности заблокировали несколько выездов, ведущих в этот район.

Фото: Yamam Al Shaar, Reuters

По данным СМИ, на момент взрыва Макрон уже покинул здание, чтобы направиться в президентский дворец, где у него запланирована встреча с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа.

Согласно кадрам, транслируемым по государственному телевидению Сирии, сирийский лидер поприветствовал французского коллегу через несколько минут после появления первых сообщений о взрыве.

Впоследствии в Елисейском дворце сообщили, что президент Франции "в безопасности и здоров".

Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию со времени падения режима Башара Асада и прихода к власти бывшего джихадиста Ахмеда аль-Шараа.

Отмечается, что Франция решила не разглашать информацию о поездке президента в Дамаск до его прилета, прежде всего из соображений безопасности.

СМИ писали, что турецкие чиновники ожидают, что президент Сирии Ахмед Аль-Шараа посетит Анкару примерно в то время, когда турецкая столица будет принимать саммит НАТО.