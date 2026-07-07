НАТО закупить розвідувальні безпілотники Triton

Союзники по НАТО планують придбати до п’яти розвідувальних безпілотників великої дальності MQ-4C Triton, які виробляє американська компанія Northrop Grumman.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив генсек НАТО Марк Рютте на Форумі оборонної промисловості Альянсу в Анкарі, цитує Reuters.

Норвегія, Фінляндія, Німеччина та Данія підписали лист про наміри щодо закупівлі стратегічних безпілотників великої дальності MQ-4C Triton.

Це перше придбання безпілотників Triton НАТО, яке доповнить поточний парк розвідувальних безпілотників RQ-4D Phoenix, що базуються на авіабазі Сігонелла на італійській Сицилії.

Дрони Triton і Phoenix будуть використовуватися в рамках програми наземного спостереження НАТО. Обидва безпілотники створені на базі моделі Global Hawk компанії Northrop, яка має розмах крил 35,4 метра і може перебувати в повітрі понад 30 годин.

Виступаючи на Форумі оборонної промисловості перед самітом НАТО в Анкарі, Рютте зазначив, що розвідка, спостереження та збір інформації мають вирішальне значення для Альянсу.

На цьому ж форумі Рютте оголосив, що НАТО запускає ініціативу Drone Edge вартістю 40 млрд доларів, спрямовану на протидію безпілотникам.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати ведуть переговори з Німеччиною та ще кількома європейськими країнами щодо можливого спільного виробництва ракет AIM-120 AMRAAM та технічного обслуговування ракет PAC-3 до систем Patriot у Європі. Очікується, що заяву про наміри буде підписано у вівторок в Анкарі.