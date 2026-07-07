Reuters: США ведуть переговори щодо виробництва ракет до ППО в Європі

Сполучені Штати ведуть переговори з Німеччиною та ще кількома європейськими країнами щодо можливого спільного виробництва ракет AIM-120 AMRAAM та технічного обслуговування ракет PAC-3 до систем Patriot у Європі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, передає "Європейська правда".

Країни підпишуть заяву про наміри спільного виробництва на форумі оборонної промисловості НАТО в кулуарах саміту в Анкарі пізніше у вівторок, повідомило анонімне джерело.

Як ракети PAC-3 для комплексів Patriot, так і ракети AIM-120C-8, що запускаються системами NASAMS, а також винищувачами F-16, мають великий попит в Україні для протидії російським атакам.

Якщо обидва проєкти будуть реалізовані, вони можуть звільнити потужності компаній Raytheon та Lockheed Martin у Сполучених Штатах і дозволять американським оборонним гігантам наростити виробництво вдома.

В середині червня президент США Дональд Трамп застосував Закон про оборонне виробництво, щоб усунути обмеження у постачанні зброї та ⁠розробці боєприпасів і ланцюгів постачання. Цей крок став наслідком зростання занепокоєності у Вашингтоні щодо спроможності американських виробників зброї задовольнити попит, ⁠оскільки ⁠як війна з Іраном, так і ⁠війна в Україні вичерпали запаси зброї США.

Трамп також заохочував спільне виробництво американської зброї з Європою.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Німеччина тисне на США, щоб ті дозволили виробляти більше американської зброї на німецькій території.

Джерело зазначило, що обговорення охоплюють "усе", що допоможе обом країнам посилити свої оборонні можливості, включаючи спільне виробництво ракет великої дальності Tomahawk та найсучасніших перехоплювачів до систем ППО Patriot, відомих як PAC-3.

Міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив наміри збільшити виробництво американської зброї у Німеччині.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне прохання України про отримання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів.