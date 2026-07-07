НАТО закупит разведывательные беспилотники Triton

Союзники по НАТО планируют приобрести до пяти разведывательных беспилотников большой дальности MQ-4C Triton, которые производит американская компания Northrop Grumman.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности Альянса в Анкаре, цитирует Reuters.

Норвегия, Финляндия, Германия и Дания подписали письмо о намерениях по закупке стратегических беспилотников большой дальности MQ-4C Triton.

Это первая закупка беспилотников Triton НАТО, которая дополнит существующий парк разведывательных беспилотников RQ-4D Phoenix, базирующихся на авиабазе Сигонелла на итальянской Сицилии.

Дроны Triton и Phoenix будут использоваться в рамках программы наземного наблюдения НАТО. Оба беспилотника созданы на базе модели Global Hawk компании Northrop, которая имеет размах крыльев 35,4 метра и может находиться в воздухе более 30 часов.

Выступая на Форуме оборонной промышленности перед саммитом НАТО в Анкаре, Рютте отметил, что разведка, наблюдение и сбор информации имеют решающее значение для Альянса.

На этом же форуме Рютте объявил, что НАТО запускает инициативу Drone Edge стоимостью 40 млрд долларов, направленную на противодействие беспилотникам.

По данным СМИ, Соединённые Штаты ведут переговоры с Германией и ещё несколькими европейскими странами о возможном совместном производстве ракет AIM-120 AMRAAM и техническом обслуживании ракет PAC-3 для систем Patriot в Европе. Ожидается, что заявление о намерениях будет подписано во вторник в Анкаре.