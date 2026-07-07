США та європейські країни створять спільний центр з техобслуговування ракет PAC-3

Сполучені Штати, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція погодилися створити спільний центр з технічного обслуговування ракет PAC-3, які використовуються для систем ППО Patriot.

Про це повідомила компанія-виробник ракет Lockheed Martin, пише "Європейська правда".

Спільну міжурядову угоду про створення центру у Європі було підписано у вівторок під час Форуму оборонної промисловості НАТО в Анкарі.

Очікується, що запланований об'єкт технічного обслуговування підтримуватиме спільноту союзників по НАТО, які експлуатують ракети-перехоплювачі PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) та ракети-перехоплювачі PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI).

Lockheed Martin надасть союзникам по НАТО свій багаторічний досвід у виробництві, підтримці, проєктуванні та управлінні ланцюгами поставок ракет для підтримки розвитку центру та країн-членів Альянсу, які залежать від можливостей PAC-3.

"Сьогодні ми прискорюємо нашу роботу з союзниками НАТО та промисловими партнерами з метою розширення інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони, зміцнення регіональних мереж підтримки та підтримки зростаючого світового попиту на ці можливості", – заявив президент Lockheed Martin International Джей Пітман.

Раніше ЗМІ писали про те, Сполучені Штати ведуть переговори з Німеччиною та ще кількома європейськими країнами щодо можливого спільного виробництва ракет AIM-120 AMRAAM та технічного обслуговування ракет PAC-3 до систем Patriot у Європі.

За даними Financial Times, Німеччина тисне на США, щоб ті дозволили виробляти більше американської зброї на німецькій території.

Джерело зазначило, що обговорення охоплюють "усе", що допоможе обом країнам посилити свої оборонні можливості, включаючи спільне виробництво ракет великої дальності Tomahawk та найсучасніших перехоплювачів до систем ППО Patriot, відомих як PAC-3.

Міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив наміри збільшити виробництво американської зброї у Німеччині.