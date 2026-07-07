США и европейские страны создадут совместный центр технического обслуживания ракет PAC-3

Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Польша и Швеция договорились создать совместный центр технического обслуживания ракет PAC-3, используемых в системах ПВО Patriot.

Об этом сообщила компания-производитель ракет Lockheed Martin, пишет "Европейская правда".

Совместное межправительственное соглашение о создании центра в Европе было подписано во вторник во время Форума оборонной промышленности НАТО в Анкаре.

Ожидается, что планируемый центр технического обслуживания будет оказывать поддержку странам-членам НАТО, эксплуатирующим ракеты-перехватчики PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) и ракеты-перехватчики PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI).

Lockheed Martin предоставит союзникам по НАТО свой многолетний опыт в производстве, техническом обслуживании, проектировании и управлении цепочками поставок ракет для поддержки развития центра и стран-членов Альянса, которые зависят от возможностей PAC-3.

"Сегодня мы ускоряем нашу работу с союзниками по НАТО и промышленными партнерами с целью расширения интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, укрепления региональных сетей поддержки и удовлетворения растущего мирового спроса на эти возможности", – заявил президент Lockheed Martin International Джей Питман.

Ранее СМИ писали о том, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Германией и еще несколькими европейскими странами о возможном совместном производстве ракет AIM-120 AMRAAM и техническом обслуживании ракет PAC-3 для систем Patriot в Европе.

По данным Financial Times, Германия оказывает давление на США, чтобы те разрешили производить больше американского оружия на немецкой территории.

Источник отметил, что обсуждения охватывают "все", что поможет обеим странам укрепить свои оборонные возможности, включая совместное производство ракет большой дальности Tomahawk и самых современных перехватчиков для систем ПВО Patriot, известных как PAC-3.

Министр обороны Борис Писториус подтвердил намерения увеличить производство американского оружия в Германии.