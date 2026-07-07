Спікер Ради приїхав до Сербії та зустрівся з Вучичем

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прибув з візитом до Сербії та вже зустрівся з президентом країни Александаром Вучичем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своїх соцмережах.

Стефанчук повідомив, що почав візит до Сербії із зустрічі з Вучичем.

"Поінформував про ситуацію в Україні, наслідки останніх російських ударів по наших містах і громадах, а також про потреби, які залишаються критично важливими для захисту людей. Подякував Сербії та сербському народу за гуманітарну підтримку України, допомогу у відновленні енергетичного сектору, а також за турботу про українських дітей, які постраждали від війни й проходять оздоровлення у Сербії", – розповів спікер.

Також говорили про ситуацію на фронті, подальші шляхи українсько-сербської взаємодії, міжпарламентську співпрацю та євроінтеграційні питання.

"Україна й Сербія не є конкурентами на цьому шляху – ми партнери, які можуть посилювати одне одного… Україна та Сербія – близькі країни, які розуміють одна одну. Саме тому для нас важливо зберігати відкритий політичний діалог, розвивати співпрацю та зміцнювати довіру між нашими державами. Вдячний президенту Вучичу за зустріч, увагу до України та визнання мужності українського народу, який сьогодні захищає свою державу, свободу й майбутнє", – написав Стефанчук.

Нагадаємо, діалог між Києвом і Белградом, відносини яких непрості через традиційну "дружбу" Сербії з Росією, активізувався у травні 2026 року.

Президент Володимир Зеленський після розмови з сербським колегою Александаром Вучичем заявив, що обоє лідерів бачать потенціал для розвитку відносин між Україною та Сербією.

До Белграда їздив з візитом віцепрем’єр з європейської і євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, під час нього Україна та Сербія підписали спільну заяву про відновлення переговорного процесу щодо угоди про вільну торгівлю.

Між тим, Вучич натякнув на свою відставку найближчим часом.