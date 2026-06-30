Вучич пояснив свою заяву про "останні дні" на посаді президента Сербії

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що сербські громадяни можуть очікувати на його відставку наприкінці липня, але це рішення залежатиме від керівництва "деяких політичних партій" та "його енергії".

Заяву сербського президента наводить Danas, повідомляє "Європейська правда".

Вучич зазначив, що яке б рішення він не ухвалив, "це буде прозоро, як і в разі оголошення про мою відставку, і ні для кого не стане несподіванкою".

Сербський президент ще раз наголосив, що вибори відбудуться незабаром – за його словами, протягом найближчих трьох-чотирьох місяців.

"Якщо мої соратники попросять мене балотуватися або бути кандидатом на посаду прем'єр-міністра, і якщо я цього захочу, я не буду цього приховувати, а оголошу про це", – сказав Вучич.

Вучич зазначив, що його завжди обирали на ті посади, які він обіймав, і що, окрім законності, він також прагнув легітимності, оскільки вважає це сутністю демократії.

"І я не відмовлюся від цього. А якщо народ вирішить інакше, то так і буде", – заявив він, додавши, що привітає будь-якого суперника, який переможе його на виборах.

Нещодавно Вучич виступив із промовою перед парламентом, підтвердивши давнішу заяву, що планує подати у відставку.

Він зазначив, що "можливо останній раз" звертається до депутатів як президент і це його "останні дні й тижні на посаді президента".

Нагадаємо, цій заяві Вучича передували тривалі й масштабні антивладні протести, що почалися з грудня 2024 року. Це відбулося після того, як 16 людей загинули внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі в північному сербському місті Новий Сад.

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