Спикер Рады прибыл в Сербию и встретился с Вучичем

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прибыл с визитом в Сербию и уже встретился с президентом страны Александаром Вучичем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своих соцсетях.

Стефанчук сообщил, что начал визит в Сербию со встречи с Вучичем.

"Проинформировал о ситуации в Украине, последствиях последних российских ударов по нашим городам и общинам, а также о потребностях, которые остаются критически важными для защиты людей. Поблагодарил Сербию и сербский народ за гуманитарную поддержку Украины, помощь в восстановлении энергетического сектора, а также за заботу об украинских детях, пострадавших от войны и проходящих оздоровление в Сербии", – рассказал спикер.

Также обсуждались ситуация на фронте, дальнейшие пути украинско-сербского взаимодействия, межпарламентское сотрудничество и вопросы евроинтеграции.

"Украина и Сербия не являются конкурентами на этом пути – мы партнеры, которые могут укреплять друг друга… Украина и Сербия – близкие страны, которые понимают друг друга. Именно поэтому для нас важно поддерживать открытый политический диалог, развивать сотрудничество и укреплять доверие между нашими государствами. Благодарен президенту Вучичу за встречу, внимание к Украине и признание мужества украинского народа, который сегодня защищает свое государство, свободу и будущее", – написал Стефанчук.

Напомним, диалог между Киевом и Белградом, отношения которых непросты из-за традиционной "дружбы" Сербии с Россией, активизировался в мае 2026 года.

Президент Владимир Зеленский после беседы с сербским коллегой Александаром Вучичем заявил, что оба лидера видят потенциал для развития отношений между Украиной и Сербией.

В Белград с визитом ездил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, в ходе которого Украина и Сербия подписали совместное заявление о возобновлении переговорного процесса по соглашению о свободной торговле.

Между тем Вучич намекнул на свою отставку в ближайшее время.