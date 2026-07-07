У НАТО не вірять, що РФ захопить решту Донбасу до кінця 2027 року

У НАТО не думають, що Росія буде здатна захопити пояс фортець на Донбасі до кінця наступного року.

Про це заявив журналістам високопосадовець НАТО на полях саміту в Анкарі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Посадовець відповідав на питання про час, який може знадобитися Росії для захоплення решти Донбасу.

"За російськими оцінками, їм мало б знадобитися три дні, а сьогодні ми бачимо, що за ці міста точиться постійна запекла боротьба..." – зазначив він.

Посадовець зазначив, що росіянам не вистачає особового складу, щоб закріпитись на захоплених територіях і утримувати їх, тому українці можуть тривалий час оборонятися.

"Отже, все це означає, що я не думаю, що існують якісь варті довіри оцінки того, що Росія зможе взяти пояс міст-фортець у будь-який момент протягом наступного року. Це займе набагато більше часу, ймовірно, набагато більше", – заявив високопосадовець.

Також він заявив, що темпи просування російської армії в Україні у червні знизились у чотири рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомлялося, у НАТО вважають, що Росія не відмовляється від своїх цілей у своїй війні проти України, попри те, що її втрати у живій силі перевищують 1,4 млн військових.