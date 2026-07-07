В НАТО не верят, что РФ захватит оставшуюся часть Донбасса до конца 2027 года

В НАТО не считают, что Россия сможет захватить пояс городов-крепостей на Донбассе до конца следующего года.

Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель НАТО в кулуарах саммита в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Чиновник отвечал на вопрос о том, сколько времени может потребоваться России для захвата оставшейся части Донбасса.

"По российским оценкам, им должно было бы понадобиться три дня, а сегодня мы видим, что за эти города идет постоянная ожесточенная борьба..." – отметил он.

Чиновник отметил, что россиянам не хватает личного состава, чтобы закрепиться на захваченных территориях и удерживать их, поэтому украинцы могут долгое время обороняться.

"Итак, все это означает, что я не думаю, что существуют какие-то заслуживающие доверия оценки того, что Россия сможет взять пояс городов-крепостей в любой момент в течение следующего года. Это займет гораздо больше времени, вероятно, гораздо больше", – заявил высокопоставленный чиновник.

Также он заявил, что темпы продвижения российской армии в Украине в июне снизились в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщалось, в НАТО считают, что Россия не отказывается от своих целей в войне против Украины, несмотря на то, что её потери в живой силе превышают 1,4 млн военнослужащих.