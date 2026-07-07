Україна та Нідерланди підписали угоду щодо співпраці у безпілотних технологіях
Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен та президент Володимир Зеленський підписали на полях саміту НАТО угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій.
Про це лідер Нідерландів повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".
Єттен заявив, що угода з Україною створює основу для широкого, структурного співробітництва між країнами у сфері спільного виробництва дронів та ширшого співробітництва в оборонній сфері.
За словами прем’єра Нідерландів, угода дозволить вчитися один в одного, обмінюватися інноваціями та спільно нарощувати виробництво.
"Наша підтримка України дає результати і залишається життєво важливою. Ми маємо не здаватися і продовжувати посилювати тиск на Росію. Це має вирішальне значення для України та для безпеки Європи", – додав він.
Цього ж дня Україна також підписала угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій з Естонією.
Повідомляли, що Україна сподівається до кінця року укласти подібні угоди щодо дронів із сімома країнами НАТО.
29 червня Зеленський обговорював Dron Deal з міністром оборони Данії.