Україна та Нідерланди підписали угоду щодо співпраці у безпілотних технологіях

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен та президент Володимир Зеленський підписали на полях саміту НАТО угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій.

Про це лідер Нідерландів повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Єттен заявив, що угода з Україною створює основу для широкого, структурного співробітництва між країнами у сфері спільного виробництва дронів та ширшого співробітництва в оборонній сфері.

За словами прем’єра Нідерландів, угода дозволить вчитися один в одного, обмінюватися інноваціями та спільно нарощувати виробництво.

"Наша підтримка України дає результати і залишається життєво важливою. Ми маємо не здаватися і продовжувати посилювати тиск на Росію. Це має вирішальне значення для України та для безпеки Європи", – додав він.

Цього ж дня Україна також підписала угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій з Естонією.

Повідомляли, що Україна сподівається до кінця року укласти подібні угоди щодо дронів із сімома країнами НАТО.

29 червня Зеленський обговорював Dron Deal з міністром оборони Данії.