Украина и Нидерланды подписали соглашение о сотрудничестве в области беспилотных технологий

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и президент Владимир Зеленский подписали в кулуарах саммита НАТО соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

Об этом лидер Нидерландов сообщил в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

Йеттен заявил, что соглашение с Украиной создает основу для широкого, структурного сотрудничества между странами в сфере совместного производства дронов и более широкого сотрудничества в оборонной сфере.

По словам премьера Нидерландов, соглашение позволит учиться друг у друга, обмениваться инновациями и совместно наращивать производство.

"Наша поддержка Украины дает результаты и остается жизненно важной. Мы не должны сдаваться и должны продолжать усиливать давление на Россию. Это имеет решающее значение для Украины и для безопасности Европы", – добавил он.

В тот же день Украина также подписала соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий с Эстонией.

Сообщалось, что Украина надеется до конца года заключить подобные соглашения о дронах с семью странами НАТО.

29 июня Зеленский обсуждал Dron Deal с министром обороны Дании.