Україна та Естонія підписали угоду про співпрацю у безпілотних технологіях

Україна та Естонія на полях саміту НАТО в Анкарі підписали так звану Drone Deal – угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі на полях саміту НАТО в Анкарі президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підписали угоду щодо співпраці у сфері безпілотних технологій. Міхал назвав це великим кроком вперед в оборонній співпраці між Естонією та Україною.

It was a pleasure to meet @ZelenskyyUa ahead of the #NATOAnkaraSummit.



Today we signed a landmark drone agreement. It is a major step forward in defence cooperation between Estonia and Ukraine. It strengthens Estonia's defence, creates new opportunities for our defence industry,… pic.twitter.com/xjm7WMz517 – Kristen Michal (@KristenMichalPM) July 7, 2026

"Це посилює оборону Естонії, створює нові можливості для нашої оборонної індустрії та допоможе нам ще ефективніше підтримувати Україну. Україна – більше не просто реципієнт безпеки, вона стає тим, хто надає безпеку Європі", – прокоментував прем’єр.

Зміст угоди не є публічним, проте у коментарі суспільному мовнику Крістен Міхал поділився, що угода дозволить естонським компаніям запускати виробництво дронів на основі українського досвіду.

"Угода означає для Естонії, що українські знання й навички, які зараз найкращі у світі і швидко розвиваються в умовах війни, стануть доступними для наших компаній. Для наших компаній це означає, що виробництво можна заводити в Естонію. Україна укладає такі угоди лише зі своїми найближчими друзями", – зазначив прем’єр.

Найважливішим елементом угоди він назвав те, що Естонія отримує доступ до унікальних знань і досвіду, які здобула Україна за останній час.

Також угода передбачає можливість для Естонії купувати вироби українських компаній у майбутньому – наприклад ті, які зараз ще на етапі розробки. "Там є пункт про те, що ми плануємо це зробити. Звісно, конкретні рішення завжди робляться під час оборонного планування, і ми ще не домовлялися про конкретику", – додав Міхал.

Є також пункт про можливість спільного виробництва в Естонії.

Міхал пояснив, що підписання угоди тоді ж, коли Україна уклала її з Латвією – на полях саміту Нордично-Балтійської вісімки у Таллінні – відклалося з певних технічних причин.

На двосторонній зустрічі лідерів, розповів Міхал, вони із Зеленським говорили про те, якими кроками Естонія та Європа можуть допомогти створити таку ситуацію, коли Росія змушена буде йти на поступки. Також говорили про те, як може виглядати роль Європи у переговорному процесі між РФ та Україною, і що Європа не має бути просто посередником.

Крім того, йшлося про наступну Конференцію з відновлення України, яку прийматиме Естонія у січні 2027 року.

Повідомляли, що Україна сподівається до кінця року укласти подібні угоди щодо дронів із сімома країнами НАТО.

29 червня Зеленський обговорював Dron Deal з міністром оборони Данії.