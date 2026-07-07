Лідера проросійської партії Вірменії помістили під попередній арешт

У вівторок, 7 липня, у Вірменії помістили під попередній арешт бізнесмена та лідера опозиційної проросійської партії "Процвітаюча Вірменія" Гагіка Царукяна.

Про це пише Armenpress з посиланням на дані Слідчого комітету, передає "Європейська правда".

Як відомо, Царукяна затримали у Єревані за підозрою у шахрайстві у понеділок, 6 липня. Того ж дня вірменські слідчі провели обшуки в будинку Царукяна та за близько 70 іншими адресами, пов’язаними з ним та його бізнес-імперією, до якої входять коньячний завод, цементний завод та спортивний комплекс.

Наступного дня суд вирішив помістити його під попередній арешт на два місяці.

Слід зазначити, що політик очолює проросійську партію "Процвітаюча Вірменія", яка не потрапила до парламенту за підсумками червневих виборів.

Нагадаємо, останні парламентські вибори у Вірменії відбулися 7 червня в умовах активного російського втручання. Прем’єр країни Нікол Пашинян після них заявив про "історичну перемогу" своєї партії "Громадянський договір".

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