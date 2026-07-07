Лидер пророссийской партии Армении помещен под предварительный арест

Во вторник, 7 июля, в Армении был взят под предварительный арест бизнесмен и лидер оппозиционной пророссийской партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

[ИСТОЧНИК] Об этом пишет Armenpress со ссылкой на данные Следственного комитета, передает "Европейская правда".

Как известно, Царукяна задержали в Ереване по подозрению в мошенничестве в понедельник, 6 июля. В тот же день армянские следователи провели обыски в доме Царукяна и по около 70 другим адресам, связанным с ним и его бизнес-империей, в которую входят коньячный завод, цементный завод и спортивный комплекс.

На следующий день суд постановил поместить его под предварительный арест на два месяца.

Следует отметить, что политик возглавляет пророссийскую партию "Процветающая Армения", которая не прошла в парламент по итогам июньских выборов.

Напомним, последние парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня в условиях активного российского вмешательства. Премьер страны Никол Пашинян после них заявил об "исторической победе" своей партии "Гражданский договор".

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