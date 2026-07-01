WSJ: Трампу пропонували відновити тотальну війну проти Ірану

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість повернення до повномасштабної війни з Іраном, провівши за останні дні низку бесід із міністром оборони Пітом Гегсетом та головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном щодо нових ударів, але у підсумку вирішив іти шляхом переговорів.

Про це виданню The Wall Street Journal розповіли неназвані американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили співрозмовники видання, обговорення зосереджувалися на тому, чи слід США відмовитися від переговорів і відновити повномасштабні атаки на Іран – крок, який деякі з них описують як "доведення справи до кінця".

У публікації йдеться, що дипломатичний глухий кут змусив Трампа розглянути альтернативні варіанти дій, запитуючи у своїх помічників нові ідеї. За словами джерел, Гегсет і Кейн запропонували варіанти відновлення масштабних авіаударів по іранських військових об’єктах.

Хоча остаточного рішення ще не ухвалено, Трамп повідомив своїм помічникам, що, на його думку, черговий раунд повномасштабних атак може зірвати дипломатичні зусилля та знизити шанси Вашингтона на остаточне припинення іранської ядерної програми.

Американський президент також заявив своїм помічникам, що не бачить проблеми в тому, якщо переговори з Тегераном триватимуть і після 18 серпня – кінцевого терміну укладення ядерної угоди, розповіли посадовці.

Глава Білого дому заявив, що він наразі задоволений практикою разових ударів по Ірану у разі порушення ним "меморандуму про взаєморозуміння", які спровокували взаємні бойові дії протягом вихідних.

Брифінги Пентагону щодо воєнних варіантів дій не є чимось незвичайним, адже Трамп регулярно проводить як офіційні, так і імпровізовані наради щодо Ірану.

Однак останні обговорення свідчать про те, що він шукає шляхи виходу з глухого кута у відносинах з Тегераном і поки що не виключає повернення до бойових дій. Деякі посадовці визнають, що відновлення конфлікту стало б негласним визнанням провалу широко розрекламованої угоди з Іраном.

Представник Білого дому зазначив, що Трамп завжди віддає перевагу дипломатії і що іранцям було б розумно укласти вигідну угоду зі США.

Нагадаємо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів. Перший раунд технічних перемовин відбувся попередніми вихідними у Швейцарії.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у порушенні домовленостей – після удару по торговому судну в Ормузькій протоці. Згодом Центральне командування ЗС США, що координує операції у регіоні, заявило про удари по іранських військових цілях в районі Ормузької протоки.

Іран зі свого боку звинуватив Сполучені Штати у порушенні перемир’я та заявив про завдані удари у відповідь по американських базах на території Бахрейну і Кувейту, тієї ж ночі відбулися нові американські удари.