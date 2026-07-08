Європарламент проголосував за перевірку ультраправої партії, до якої належить "АдН"

Європейський парламент підтримав старт розслідування діяльності праворадикальної партії "Європа суверенних націй" (ESN), до якої належить ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це повідомила пресслужба Європарламенту, пише "Європейська правда".

Рішення про початок перевірки відповідності діяльності партії цінностям ЄС підтримали 414 депутатів. 224 законодавці проголосували проти та 18 утрималися.

Голосування доручає Управлінню європейських політичних партій та європейських політичних фондів (APPF) розслідувати відповідність ESN цінностям ЄС. Після завершення цього процесу вона може бути позбавлена ​​права бути політичною партією та втратити фінансування.

"Немає грошей платників податків ЄС для тих, хто топче фундаментальні цінності, на яких був заснований Союз", – заявив після голосування депутат Європарламенту від соціалістів Алессандро Зан.

Євродепутати від Європейської народної партії використали заяву для преси, щоб вказати на поведінку та заяви членів ESN, які вони вважають такими, що не відповідають цінностям ЄС.

Наприклад, деяких представників партії "Альтернатива для Німеччини" звинувачують у висловленні симпатій до нацистів, тоді як Тьєррі Боде з нідерландської партії "Форум за демократію" виступає за необхідність масової "рееміграції" в ім'я збереження "білої" Європи.

Для попереднього звіту APPF було зібрано досьє доказів, що свідчать про невідповідність цінностям ЄС. Серед доказів були расистські банери, встановлені чеською партією SPD, дії болгарської партії "Відродження" щодо припинення трансляції фільму зі сценами гомосексуальності та рішення німецького суду, яке визнало політичну програму "АдН" "такою, що суперечить людській гідності та свободі віросповідання".

Незалежний орган тепер перевірятиме дотримання ESN основним цінностям ЄС, таким як демократія, верховенство права та повага до прав людини. Рішення про скасування реєстрації політичної партії можуть набрати чинності лише за умови, що Європейський парламент та Рада не висловлять заперечень протягом трьох місяців.

Партія "Європа суверенних націй" є окремим юридичним суб’єктом, відмінним від політичної фракції ESN у Європейському парламенті, яка утворена тими самими політичними силами й наразі складається з 27 депутатів Європарламенту.

Нагадаємо, дипломати ЄС застерігали, що через особливості німецької системи секретні документи Євросоюзу можуть потрапити до рук Кремля внаслідок витоків через ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини".

Нагадаємо, в суботу "Альтернатива для Німеччини" переобрала Аліс Вайдель та Тіно Хруппалу як своїх лідерів.