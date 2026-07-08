Европарламент проголосовал за расследование деятельности ультраправой партии, к которой принадлежит "АдГ"

Европейский парламент поддержал начало расследования деятельности праворадикальной партии "Европа суверенных наций" (ESN), к которой принадлежит ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, пишет "Европейская правда".

Решение о начале проверки соответствия деятельности партии ценностям ЕС поддержали 414 депутатов. 224 законодателя проголосовали против, а 18 воздержались.

Результаты голосования поручают Управлению европейских политических партий и европейских политических фондов (APPF) расследовать соответствие ESN ценностям ЕС.

По завершении этого процесса она может быть лишена права быть политической партией и потерять финансирование.

"Нет денег налогоплательщиков ЕС для тех, кто попирает фундаментальные ценности, на которых был основан Союз", – заявил после голосования депутат Европарламента от социалистов Алессандро Зан.

Евродепутаты от Европейской народной партии воспользовались заявлением для прессы, чтобы указать на поведение и высказывания членов ESN, которые, по их мнению, не соответствуют ценностям ЕС.

Например, некоторых представителей партии "Альтернатива для Германии" обвиняют в выражении симпатий к нацистам, тогда как Тьерри Боде из нидерландской партии "Форум за демократию" выступает за необходимость массовой "реэмиграции" во имя сохранения "белой" Европы.

Для предварительного отчета APPF было собрано досье доказательств, свидетельствующих о несоответствии ценностям ЕС. Среди доказательств были расистские баннеры, установленные чешской партией SPD, действия болгарской партии "Возрождение" по прекращению трансляции фильма со сценами гомосексуальности и решение немецкого суда, признавшего политическую программу "АдГ" "противоречащей человеческому достоинству и свободе вероисповедания".

Независимый орган теперь будет проверять соблюдение ESN основных ценностей ЕС, таких как демократия, верховенство права и уважение прав человека. Решение об аннулировании регистрации политической партии может вступить в силу только при условии, что Европейский парламент и Совет не выразят возражений в течение трех месяцев.

Партия "Европа суверенных наций" является отдельным юридическим лицом, отличным от политической фракции ESN в Европейском парламенте, которая образована теми же политическими силами и в настоящее время состоит из 27 депутатов Европарламента.

Напомним, дипломаты ЕС предупреждали, что из-за особенностей немецкой системы секретные документы Евросоюза могут попасть в руки Кремля в результате утечек через ультраправую партию "Альтернатива для Германии".

Напомним, в субботу "Альтернатива для Германии" переизбрала Алис Вайдель и Тино Хруппалу в качестве своих лидеров.