Встреча с Трампом и не только: в Офисе президента раскрыли график Зеленского на второй день саммита НАТО

У президента Владимира Зеленского на второй день саммита НАТО в Анкаре запланированы встречи с рядом лидеров, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда".

В частности, в среду утром Зеленский планирует встретиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Также у президента запланированы переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой, а затем с американскими конгрессменами.

В 14:30 запланированы переговоры между Зеленским и Трампом.

Кроме того, украинский президент планирует встретиться с британским премьером Киром Стармером, главой правительства Черногории Милойко Спаичем, премьер-министром Албании Эди Рамой, а также со шведским премьером Ульфом Кристерссоном.

Как писала "Европейская правда", на встречу Трампа и Зеленского в программе саммита НАТО выделен один час.

Также стало известно, что итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля будет содержать тезис о том, что Россия представляет угрозу для евроатлантической безопасности, а также обещание государств-членов Альянса предоставить Украине по 70 млрд евро военной поддержки ежегодно в 2026–2027 годах.