"ЄвроПравда" дізналася, коли відкриють наступний кластер для України

Комітет постійних представників (Coreper) у середу, 8 липня, ухвалив рішення надіслати Україні та Молдові листа з проханням передати переговорну позицію по кластеру 6 "Зовнішні відносини" – з тим, щоб затвердити спільну переговорну позицію ЄС вже цього тижня та відкрити кластер у вівторок, 14 липня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел у ЄС.

У ЄС планують відкрити кластер 6 "Зовнішні відносини" для України та Молдови у вівторок, 14 липня, на засіданні Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі.

"Щойно Coreper ухвалив рішення про надсилання Україні (та Молдові) офіційного листа, у якому ЄС просить надати переговорну позицію для відкриття кластера 6 "Зовнішні відносини", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Наступним кроком стане ухвалення спільних переговорних позицій ЄС щодо кластера 6 для України та Молдови, яке хочуть завершити у другій половині дня у пʼятницю, 10 липня.

Міжурядові конференції з відкриття кластера 6 планують призначити на вівторок, 14 липня – традиційно, на полях Ради ЄС з загальних питань, яка відбуватиметься в Брюсселі.

Як повідомляла "Європейська правда", 3 липня Угорщина погодилася на відкриття кластера 6 для України та Молдови.

Нагадаємо, Угорщина в односторонньому порядку блокувала схвалення результатів скринінгу кластерів 2-6 для України та Молдови у рамках робочої групи Ради ЄС з питань розширення.

Президент України Володимир Зеленський висловлював сподівання, що Польща та Угорщина не блокуватимуть відкриття всіх кластерів для України найближчим часом.