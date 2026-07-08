"ЕвроПравда" узнала, когда откроют следующий кластер для Украины

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 8 июля, принял решение направить Украине и Молдове письмо с просьбой передать переговорную позицию по кластеру 6 "Внешние отношения" – с тем, чтобы утвердить общую переговорную позицию ЕС уже на этой неделе и открыть кластер во вторник, 14 июля.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в ЕС.

В ЕС планируют открыть кластер 6 "Внешние отношения" для Украины и Молдовы во вторник, 14 июля, на заседании Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе.

"Только что Coreper принял решение о направлении Украине (и Молдове) официального письма, в котором ЕС просит предоставить переговорную позицию для открытия кластера 6 "Внешние отношения", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Следующим шагом станет принятие совместных переговорных позиций ЕС по кластеру 6 для Украины и Молдовы, которое планируется завершить во второй половине дня в пятницу, 10 июля.

Межправительственные конференции по открытию кластера 6 планируется назначить на вторник, 14 июля – традиционно, в рамках заседания Совета ЕС по общим вопросам, которое состоится в Брюсселе.

Как сообщала "Европейская правда", 3 июля Венгрия согласилась на открытие кластера 6 для Украины и Молдовы.

Напомним, Венгрия в одностороннем порядке блокировала утверждение результатов скрининга кластеров 2–6 для Украины и Молдовы в рамках рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения.

Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что Польша и Венгрия не будут блокировать открытие всех кластеров для Украины в ближайшее время.