Литва отреагировала на фейк РФ о "депортации русскоязычных"

Департамент государственной безопасности Литвы (ДГБ) отреагировал на заявление МИД РФ о том, что страны Балтии якобы готовятся депортировать русскоязычных жителей.

Заявление литовской спецслужбы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В ДГБ назвали эти утверждения очередной пропагандистской атакой Кремля.

"Это очередной пропагандистский выпад России против стран Балтии, направленный на подрыв доверия к их демократическим принципам, на раскол общества по национальному признаку и попытку дискредитировать этих твердых сторонников Украины в борьбе с российским агрессором на международной арене", – говорится в ответе ДГБ.

В литовской спецслужбе подчеркнули, что это уже не первый раз, когда российские пропагандисты распространяют фейки о депортации русскоязычных из стран Балтии.

"Это можно рассматривать как элемент давнего, хотя в последнее время и усилившегося, пропагандистского нарратива России о якобы систематическом нарушении прав русскоязычного населения в странах Балтии", – подчеркнули в ведомстве.

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев ранее заявил, что власти стран Балтии готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей.

"Прибалтийские государства открыто готовят массовую депортацию русскоязычных жителей, рассчитывая, по-видимому, таким образом окончательно решить "русский вопрос" и беспрецедентную, особенно для XXI века, проблему массового безгражданства на своих территориях", – сказал Лукьянцев, представляя доклад о ситуации с правами человека в разных странах.

Стоит отметить, что в мае в российском МИД заявляли, что хотят подготовить жалобу против стран Балтии в Международный суд ООН из-за якобы ущемления прав этнических русских.

В ответ на это в МИД Эстонии подчеркнули, что эти заявления направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий самой России, в частности от её атак на гражданские объекты в Украине.