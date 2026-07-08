ЗМІ: ЄС розглядає введення податків на авіаквитки та цукор для фінансування нового бюджету

Посли країн ЄС обговорюють можливості збільшення доходів блоку для фінансування бюджету на 2028-2034 роки, серед варіантів – запровадження податків на авіаквитки та цукор.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

В ЄС тривають дискусії щодо того, як збільшити доходи для фінансування нового восьмирічного бюджету Євросоюзу у розмірі 2 трлн євро.

Було запропоновано кілька ідей щодо зборів, що називаються новими "власними ресурсами", зокрема податок на прибуток компаній, які отримували державні субсидії, повторне запровадження податку на фінансові операції та збір для туристів, які приїжджають з-за меж ЄС.

Хоча дискусії щодо загальноєвропейського податку на авіаквитки не є чимось новим, низка держав-членів вже оподатковують авіаперевезення в тій чи іншій формі на національному рівні, включаючи Австрію, Францію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Португалію та Швецію.

У всьому ЄС стандартні ставки податку на додану вартість (ПДВ) коливаються від 17% до 27% і застосовуються до більшості товарів і послуг, однак авіаквитки звільнені від ПДВ на загальноєвропейському рівні. Якщо цей податок буде запроваджено, він може бути суперечливим і непопулярним серед європейських мандрівників та авіакомпаній.

Європейська комісія раніше запропонувала загальноєвропейський податок на ультраоброблені продукти харчування з високим вмістом жиру, цукру та солі в рамках планів щодо боротьби з серцево-судинними захворюваннями. Цей захід вже запроваджувався для збільшення доходів ЄС, поки не закінчився у 2017 році.

Комісія, яка запропонувала мита на тютюн, електронні відходи, викиди вуглецю та парникових газів, а також податок на прибуток підприємств для фінансування періоду після 2027 року та повернення коштів на відновлення після пандемії COVID-19, закликала національні уряди запропонувати альтернативи, щоб спробувати вийти з глухого кута.

Очікується, що запропоновані нові джерела доходу разом залучатимуть 66 млрд євро щороку до бюджету ЄС на 2028-2034 роки.

Раніше неофіційно стало відомо, що Німеччина вимагає скоротити бюджет ЄС на 400 млрд євро – як один з найбільших у Євросоюзі його донорів.

Як повідомлялося, у бюджеті на 2028-2034 роки Єврокомісія планує виділити на підтримку України 100 млрд євро, при цьому вимоги щодо реформ збережуться.

Крім того, видатки на оборону мають посісти одне з провідних місць у майбутньому фінансовому плануванні ЄС.