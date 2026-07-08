В уряді Іспанії прокоментували заяви Трампа про припинення торгівлі

В офісі іспанського прем’єр-міністра Педро Санчеса прокоментували останні заяви американського президента Дональда Трампа, який наказав зупинити торгівлю США з Іспанією.

Заяву цитує EFE, пише "Європейська правда".

Уряд Іспанії запевнив, що "спокійно та нормально" сприймає нові погрози на адресу Мадрида з боку президента США, який закликав розірвати всі торговельні відносини між країнами.

В офісі Санчеса підкреслили, що Іспанія підтримує чудові соціальні, культурні та економічні відносини зі Сполученими Штатами.

Там також нагадали, що Іспанія належить до Європейського Союзу, в якому не можна виділяти жодну державу-члена окремо.

В уряді додали, що США мають торговельний профіцит з країною, тобто отримують вигоду від цих відносин, і що економічні зв’язки налагоджують приватні компанії, а не уряди.

У цьому контексті наголошується, що двосторонні відносини між Іспанією та Сполученими Штатами є вигідними для обох країн як у торговельній сфері, так і в галузі оборони.

Як повідомлялося, на саміті НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп назвав Іспанію "жахливим партнером в НАТО" та закликав зупинити всю торгівлю з країною.

Відносини між Вашингтоном та Мадридом загострилися після початку війни США проти Ірану. Як відомо, Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану.

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