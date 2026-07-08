В правительстве Испании прокомментировали заявления Трампа о прекращении торговли

В офисе испанского премьер-министра Педро Санчеса прокомментировали последние заявления президента США Дональда Трампа, который приказал прекратить торговлю США с Испанией.

Заявление цитирует EFE, пишет "Европейская правда".

Правительство Испании заверило, что они "спокойно и нормально" воспринимают новые угрозы в адрес Мадрида со стороны президента США, который призвал разорвать все торговые отношения между странами.

В офисе Санчеса подчеркнули, что Испания поддерживает прекрасные социальные, культурные и экономические отношения с Соединенными Штатами.

Там также напомнили, что Испания входит в Европейский Союз, в котором нельзя выделять какое-либо государство-член отдельно.

В правительстве добавили, что США имеют торговый профицит с этой страной, то есть извлекают выгоду из этих отношений, и что экономические связи налаживают частные компании, а не правительства.

В этом контексте отмечается, что двусторонние отношения между Испанией и Соединенными Штатами выгодны для обеих стран как в торговой сфере, так и в области обороны.

Как сообщалось, на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп назвал Испанию "ужасным партнером в НАТО" и призвал прекратить всю торговлю с этой страной.

Отношения между Вашингтоном и Мадридом обострились после начала войны США против Ирана. Как известно, Испания не разрешила США использовать свои военные базы для нанесения ударов по Ирану.

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