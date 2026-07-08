Зеленський розповів конгресменам США про брак перехоплювачів до Patriot

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Конгресу США на полях саміту НАТО в Анкарі, однією з тем якої став брак засобів ППО в українських Збройних сил.

Про це Зеленський написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

В Анкарі український президент зустрівся із сенаторами Джинн Шахін, Ліндсі Гремом, Річардом Дурбіном, Крістофером Кунсом, Майком Раундсом та членом Палати представників США Майком Тернером.

"Вдячний за підтримку та увагу до України. Дуже змістовно обговорили перспективи в дипломатії та що потрібно, аби вона спрацювала. Поінформував про нестачу ракет-перехоплювачів до Patriot і російські удари по наших людях. Зараз внески до PURL та інші постачання ППО – головний пріоритет для захисту", – зазначив Зеленський.

Також, за його словами, на зустрічі йшлося про законопроєкт щодо санкцій проти Росії.

"Дуже важливо, щоб тиск на Росію за цю війну продовжувався, і ця ініціатива дійсно може допомогти миру. Вдячний сенаторам і конгресменам за слова поваги до наших воїнів та операцій і запевнення, що допомога буде продовжуватись. Дякую Сполученим Штатам, кожному небайдужому американському серцю за підтримку", – наголосив український президент.

Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі заявив, що ключовою темою обговорень з партнерами буде постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, які критично важливі для спроможності України збивати російську балістику – та зауважив, що ці ракети є не лише у США.

Відомо, що Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Швеція, Литва, Естонія, Латвія, Данія та Польща звернулися до Європейської комісії з вимогою якомога швидше дати дозвіл на закупівлю ракет до систем ППО виробництва США в рамках "оборонної" частини з 90 млрд євро, що ЄС надає Україні у 2026-27 роках.