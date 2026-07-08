Зеленский рассказал конгрессменам США о нехватке перехватчиков для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Конгресса США в рамках саммита НАТО в Анкаре, одной из тем которой стала нехватка средств ПВО в украинских Вооруженных силах.

Об этом Зеленский написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

В Анкаре украинский президент встретился с сенаторами Джинн Шахин, Линдси Грэмом, Ричардом Дурбином, Кристофером Кунсом, Майком Раундсом и членом Палаты представителей США Майком Тернером.

"Благодарен за поддержку и внимание к Украине. Очень содержательно обсудили перспективы в дипломатии и то, что нужно, чтобы она сработала. Проинформировал о нехватке ракет-перехватчиков для Patriot и российских ударах по нашим людям. Сейчас взносы в PURL и другие поставки ПВО – главный приоритет для защиты", – отметил Зеленский.

Также, по его словам, на встрече обсуждался законопроект о санкциях против России.

"Очень важно, чтобы давление на Россию из-за этой войны продолжалось, и эта инициатива действительно может помочь миру. Благодарен сенаторам и конгрессменам за слова уважения к нашим воинам и операциям и за заверения, что помощь будет продолжаться. Благодарю Соединенные Штаты, каждое неравнодушное американское сердце за поддержку", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре заявил, что ключевой темой обсуждений с партнерами станет поставка ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, которые имеют решающее значение для способности Украины сбивать российские баллистические ракеты, и отметил, что эти ракеты есть не только у США.

Известно, что Нидерланды, Германия, Финляндия, Швеция, Литва, Эстония, Латвия, Дания и Польша обратились к Европейской комиссии с требованием как можно быстрее дать разрешение на закупку ракет для систем ПВО американского производства в рамках "оборонной" части из 90 млрд евро, которые ЕС предоставляет Украине в 2026–2027 годах.