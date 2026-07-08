Сибіга: ми приречені на рівноправні, взаємовигідні і стратегічні відносини з Польщею

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що українська сторона зацікавлена в цементуванні відносин з Польщею.

Про це він заявив на брифінгу для журналістів на полях саміту НАТО, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Міністр коментував повідомлення про розмову президента Польщі Кароля Навроцького з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Ми неодноразово це заявляли, що ми готові і зацікавлені в продовженні, в цементуванні рівноправних, взаємовигідних, стратегічних відносин. І ми приречені на такі відносини. Я особисто переконаний. Ми потребуємо одне одного і з міркувань безпеки, і з міркувань нашого спільного майбутнього в Європейському Союзі. Дипломатичні канали залишаються відкритими", – сказав він.

Міністр розповів, що також мав коротке спілкування з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським і додав, що тема польсько-українських відносин цікавить партнерів.

"Ця тема активно цікавить наших партнерів. І я постійно отримую запитання стосовно цього", – зазначив він.

"Тому я вважаю, що ми повинні далі задіювати максимальний інструментарій дипломатичний, аби вивести ці стосунки на той рівень, на той трек, який заслуговують наші обидва народи", – підкреслив Сибіга.

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що розмовляв з українським колегою Володимиром Зеленським під час вечері лідерів напередодні саміту НАТО.

Варто зазначити, що це була перша розмова українського і польського лідерів після скандалу, пов'язаного з відбиранням у Зеленського польського ордена Білого орла.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з главою польського МЗС Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.

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