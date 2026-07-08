Сибига: мы обречены на равноправные, взаимовыгодные и стратегические отношения с Польшей

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что украинская сторона заинтересована в цементировании отношений с Польшей.

Об этом он заявил в беседе с журналистами на полях саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Министр прокомментировал сообщение о беседе президента Польши Кароля Навроцкого с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы и заинтересованы в продолжении, в цементировании равноправных, взаимовыгодных, стратегических отношений. И мы обречены на такие отношения. Я лично в этом убежден. Мы нуждаемся друг в друге и из соображений безопасности, и из соображений нашего общего будущего в Европейском Союзе. Дипломатические каналы остаются открытыми", – сказал он.

Министр рассказал, что также провел краткую беседу с главой МИД Польши Радославом Сикорским, и добавил, что тема польско-украинских отношений интересует партнеров.

"Эта тема активно интересует наших партнеров. И я постоянно получаю вопросы по этому поводу", – отметил он.

"Поэтому я считаю, что мы должны и дальше задействовать максимальный дипломатический инструментарий, чтобы вывести эти отношения на тот уровень, на тот путь, которого заслуживают оба наших народа", – подчеркнул Сибига.

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что беседовал с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время ужина лидеров накануне саммита НАТО.

Стоит отметить, что это был первый разговор украинского и польского лидеров после скандала, связанного с лишением Зеленского польского ордена Белого орла.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с главой польского МИД Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.

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