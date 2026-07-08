Бабиш говорит, что вклад Чехии в программу PURL будет разовым

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал объявление об участии страны в инициативе PURL по закупке американского вооружения для Украины, отметив, что речь идет о разовом вкладе.

Об этом он заявил в кулуарах саммита НАТО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на České Noviny.

По словам Бабиша, средства на взнос в программу PURL нашел в бюджете своего министерства глава МИД Петр Мацинка. Как отметил премьер, это результат новой политики правительства Чехии, которая заключается в том, чтобы не предоставлять деньги напрямую Украине.

"Это одноразовая небольшая сумма", – отметил Бабиш, не уточнив, о какой именно сумме идет речь.

Лидер партии "Свобода и прямая демократия" (SPD), входящей в правящую коалицию, и председатель Палаты депутатов Томио Окамура заявил, что не согласен с участием Чехии в программе PURL.

"В пятницу у нас заседание коалиции, мы обязательно это обсудим", – сказал Бабиш в ответ на возражения коалиционного партнера.

Инициатива PURL позволяет европейским союзникам по НАТО и Канаде закупать боеприпасы и оружие, произведенные в Соединенных Штатах, и в дальнейшем передавать их Украине. До сих пор Чехия не присоединялась к этой программе.

Во вторник глава чешского МИД Петр Мацинка заявил, что страна перенаправит средства из некоторых проектов на инициативу PURL. Это станет первым случаем, когда правительство Андрея Бабиша присоединится к оказанию военной помощи Украине.

Накануне Бабиш объявил, что не планирует блокировать решение саммита НАТО о предоставлении Украине по 70 млрд евро военной поддержки в год в 2026–2027 годах. В то же время он отметил, что Чехия на саммите не будет брать на себя финансовых обязательств по поддержке Украины.