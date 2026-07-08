У Литві погодили дослідження у найдавнішому соборі Вільнюса, щоб знайти могилу князя Вітовта

Литовський уряд затвердив план комплексних археологічних робіт у Вільнюському соборі, що мають на меті, серед іншого, перевірити гіпотези про місце поховання великого князя Вітовта.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Литовський уряд узгодив план комплексних наукових досліджень у Вільнюському соборі для його ретельнішого обстеження та, серед іншого, перевірки гіпотез про місце розташування поховання великого князя Вітовта.

Перед цим профільна робоча група дійшла висновку, що досі, попри значущість Вільнюського собору для литовської історії та державності, там не проводилося справді системних досліджень. Фахівці запропонували комплексний план такого дослідження за низкою напрямків.

Серед іншого, планується скласти повну картину того, хто саме з діячів литовської історії похований у соборі.

"Дослідження базиліки собору сприятиме науково обгрунтованому знанню литовської історії. Ми зможемо більш успішно боротися з дезінформацією, яку поширюють недружні держави, викривленнями, применшенням та фальсифікацією історії Литви", – зазначила очільниця групи Інгріда Куткієне.

На додачу, уряд доручив Міністерству культури створити у межах собору пантеон видатних державних діячів Литви.

Вільнюський собор упродовж своєї історії багато разів зазнавав великих руйнувань через пожежі та війни, проте деякі частини будівлі та поховання у межах собору збереглися з пізнього Середньовіччя.

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