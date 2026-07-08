В Литве одобрили исследование в древнейшем соборе Вильнюса с целью найти могилу князя Витовта

Литовское правительство утвердило план комплексных исследовательских работ в Вильнюсском соборе, цель которых, в частности, – проверить гипотезы о месте захоронения великого князя Витовта.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Литовское правительство согласовало план комплексных научных исследований в Вильнюсском соборе для его более тщательного обследования и, в частности, проверки гипотез о месте захоронения великого князя Витовта.

До этого профильная рабочая группа пришла к выводу, что до сих пор, несмотря на значимость Вильнюсского собора для литовской истории и государственности, там не проводилось действительно системных исследований. Специалисты предложили комплексный план такого исследования по ряду направлений.

В частности, планируется составить полную картину того, кто именно из деятелей литовской истории похоронен в соборе.

"Исследование базилики собора будет способствовать научно обоснованному изучению литовской истории. Мы сможем более успешно бороться с дезинформацией, которую распространяют недружественные государства, с искажениями, приуменьшением и фальсификацией истории Литвы", – отметила руководитель группы Ингрида Куткиене.

Кроме того, правительство поручило Министерству культуры создать в пределах собора пантеон выдающихся государственных деятелей Литвы.

Вильнюсский собор на протяжении своей истории много раз подвергался значительным разрушениям из-за пожаров и войн, однако некоторые части здания и захоронения в пределах собора сохранились с позднего Средневековья.

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