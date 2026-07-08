В Норвегії обіцяють й надалі виділяти значні кошти на допомогу Україні

В уряді Норвегії запевнили, що й надалі виділятимуть допомогу Україні і не мають наміру скорочувати свою підтримку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Politico заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

Міністр зазначив, що Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, країни Балтії та Німеччина роблять на підтримку Києва внесок, що перевищує їхню справедливу частку, тоді як деякі більші європейські економіки зробили набагато менше.

"Я вважаю, що в довгостроковій перспективі така ситуація для Європи є неприйнятною", – сказав він.

При цьому Сандвік запевнив, що Норвегія не має наміру скорочувати свою підтримку.

"Ми й надалі вкладатимемо значні кошти в Україну й залишимося там стільки, скільки буде потрібно", – продовжив він, додавши, що "всі європейські країни повинні активізувати свої зусилля".

Раніше норвезький уряд оголосив про виділення 3 млрд крон (268 млн євро) на зміцнення протиповітряної оборони України, зокрема в рамках програми PURL із закупівлі американського озброєння.

При цьому варто зазначити, що в Нідерландах заявили, що більше не мають можливості надавати пряму військову підтримку Україні.