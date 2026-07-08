В Норвегии обещают и дальше выделять значительные средства на помощь Украине

В правительстве Норвегии заверили, что и впредь будут выделять помощь Украине и не намерены сокращать свою поддержку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Politico заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

Министр отметил, что Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, страны Балтии и Германия вносят в поддержку Киева вклад, превышающий их справедливую долю, тогда как некоторые более крупные европейские экономики сделали гораздо меньше.

"Я считаю, что в долгосрочной перспективе такая ситуация для Европы неприемлема", – сказал он.

При этом Сандвик заверил, что Норвегия не намерена сокращать свою поддержку.

"Мы и впредь будем вкладывать значительные средства в Украину и останемся там столько, сколько потребуется", – продолжил он, добавив, что "все европейские страны должны активизировать свои усилия".

Ранее норвежское правительство объявило о выделении 3 млрд крон (268 млн евро) на укрепление противовоздушной обороны Украины, в частности в рамках программы PURL по закупке американского вооружения.

При этом стоит отметить, что в Нидерландах заявили, что больше не имеют возможности оказывать прямую военную поддержку Украине.