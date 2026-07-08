Європарламент розкритикував Зеленського за назву підрозділу на честь УПА

Європарламент схвалив комплексний документ щодо прогресу України на шляху до ЄС – у якому, поруч з іншим, підтримав пункт від польських євродепутатів з критикою президента України за найменування підрозділу на честь героїв УПА.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда".

Євродепутати 460 голосами "за" підтримали звіт стосовно руху України на шляху до ЄС, де закликали до "конструктивної дискусії" щодо того, як просувати цей процес, беручи до уваги стратегічні інтереси також Євросоюзу.

У резолюції є блок про добросусідські відносини України, де згадано у тому числі про питання Польщі до найменування українського підрозділу на честь героїв УПА.

"Стосовно перейменування елітного військового підрозділу ЗСУ на честь героїв УПА, євродепутати висловлюють жаль нехтуванням чутливістю й болючістю цього питання для Польщі і вважають це рішення таким, що підриває добросусідські відносини, закликаючи до деескалації та поновлення щирих зусиль, спрямованих на примирення", – зазначають у рішенні.

Як повідомляє RMF24, підтримане положення стало результатом переговорів, які очолювали польські євродепутати від Європейської народної партії. Депутати від правоконсервативної "Право і справедливість" раніше подали власні поправки з жорсткішими формулюваннями, де пропонували пов’язати можливість вступу України до ЄС із вирішенням історичних суперечок щодо етнічних чисток на Волині і наголошували на зв'язку між ідеологією УПА та нацизмом.

Підтримку отримала "компромісна" поправка Анджея Галіцького, узгоджена з доповідачем звіту, німецьким депутатом Європарламенту Міхаелем Галером. Фінальне формулювання, у якому було схвалено цю частину документа, ще не опублікували.

Про підготовку такої поправки польськими депутатами повідомляли ще минулого тижня.

Поза тим, у документі євродепутати привітали відкриття першого переговорного кластера і висловили сподівання на те, що невдовзі за цим відбудеться відкриття наступних. Відзначають, що країни-члени мають зважати на динаміку процесів у країнах-кандидатах і на спроби Росії підірвати там громадську підтримку вступу до ЄС.

Україну похвалили за зусилля під час війни, спрямовані на посилення демократичних інституцій і підтримання розділення гілок влади; відзначили прогрес у судовій реформі та боротьбі з корупцією і закликали продовжувати процес.

Також включили питання перших майбутніх повоєнних виборів, відзначаючи важливість того, що вони мають проводитися через достатній час після скасування воєнного стану, аби відповідати стандартам вільних і чесних виборів. Також розкритикували американські заклики до того, щоб Україна проводила вибори під час війни.

Євродепутати відзначили необхідність підтримати Україну зараз, коли вона перехоплює ініціативу, та посилити тиск на воєнну машину РФ.

Також депутат Європарламенту від польської опозиційної партії "Право і справедливість" Пйотр Мюллер повідомив, що їхня група подала пропозицію щодо дебатів і резолюції щодо вшанування жертв "геноциду УПА".