Рютте пообещал Албании следующий саммит НАТО, но пока неизвестно когда

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обещает, что Альянс выполнит свое прошлогоднее решение о проведении саммита в Албании.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре по завершении саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос о следующем саммите Альянса, Рютте заверил, что Альянс не меняет решение о месте проведения саммита, несмотря на то, что не стал подтверждать это в официальном заявлении.

"Следующий саммит пройдет в Албании, это решение принято в Гааге, но нам еще предстоит определиться со временем его проведения", – заявил генсек.

Как сообщала "Европейская правда", в решении НАТО не оказалось упоминания о проведении следующего саммита в Албании, как это обычно бывает, поскольку упоминание об Албании заблокировали США.

Впрочем, заявление Рютте подтверждает, что прежняя позиция Альянса остается в силе.

Как сообщалось, в НАТО приняли решение о 140 млрд евро военной помощи Украине.

Полный аннотированный текст документа смотрите по ссылке: "Хорошие новости для Украины, плохие для Албании: текст решения саммита НАТО".