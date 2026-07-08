Мелоні: Італія, ймовірно, надасть Україні більше військової допомоги

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловилася щодо надання Україні військової допомоги у війні проти Росії.

Про це вона заявила у середу, 8 липня, на полях саміту НАТО в Анкарі, цитує Ansa, пише "Європейська правда".

Мелоні заявила, що її країна, ймовірно, продовжить надавати Україні більше військової допомоги.

"Я думаю, що Італія продовжить надавати військову допомогу Україні. Я думаю, що міністр оборони оцінює ситуацію щодо цього питання", – сказала прем’єрка Італії.

Варто нагадати, що наприкінці минулого року уряд Італії ухвалив декрет, який дозволяє продовжувати постачання військової допомоги Києву ще протягом одного року. Декрет був затверджений попри опозицію правої партії "Ліга", яка виступає проти подальшої військової допомоги Києву.

ЗМІ перед тим писали, що уряд Італії може відкласти ухвалення декрету.