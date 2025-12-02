ЗМІ: Італія може відкласти ухвалення декрету про продовження військової допомоги Україні

Уряд Італії може відкласти ухвалення декрету, який дозволив би Риму продовжити постачання військової допомоги Україні наступного року.

Про це Reuters повідомили у вівторок, 2 грудня, поінформовані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Співрозмовники агентства стверджують, що італійський уляр можливо відкладе затвердження указу, який дозволить Риму продовжити постачання військової техніки Україні у 2026 році на тлі напруженості всередині уряду.

Мелоні пообіцяла допомагати Україні протистояти російській агресії до кінця, але віцепремʼєр-міністр Італії Маттео Сальвіні, поставив під сумнів доцільність продовження підтримки.

Співрозмовники стверджують, що декрет про допомогу Україні був на порядку денному засідання в середу, 3 грудня, присвяченого підготовці до засідання уряду наступного дня, але його зняли, оскільки порядок денний був уже занадто насиченим.

Як зазначається, наразі режим спеціального уповноваження дозволяє уряду діяти без отримання схвалення парламенту для кожного нового раунду військових поставок. Чинний указ втрачає чинність наприкінці року.

Зазначимо, 1 грудня міжвідомчий указ про 12 пакет військової допомоги Україні від Італії набув чинності.

Уряд Джорджи Мелоні раніше надіслав 11 пакетів допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, загальна вартість яких становить від 2,5 до 3 млрд євро.

За неофіційними даними, Італія передала Києву дві батареї систем ППО SAMP/T.

У жовтні повідомлялось, що 12-й пакет військової допомоги Україні від Італії може бути готовий до кінця 2025 року.

Крім того, Італія дала сигнал, що готова приєднатися до ініціативи НАТО PURL щодо закупівлі американського озброєння, зокрема ракет Patriot, за рахунок європейських коштів.