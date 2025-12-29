Уряд Італії схвалив продовження надання військової допомоги Україні в 2026 році

Кабінет міністрів Італії схвалив декрет про продовження надання допомоги Україні незважаючи на опозицію партії "Ліги".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агенція Ansa.

Кабінет міністрів прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні в понеділок схвалив декрет про допомогу Україні.

Декрет, який є 11-м продовженням італійської допомоги, був затверджений попри опозицію правої партії "Ліга", яка виступає проти подальшої військової допомоги Києву.

Мелоні заявила, що Італія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

ЗМІ раніше писали, що уряд Італії може відкласти ухвалення декрету, який дозволив би Риму продовжити постачання військової допомоги Україні наступного року.

Але Мелоні запевнила, що італійський уряд до кінця року ухвалить декрет, який регулює надання військової допомоги Україні на 2026 рік.