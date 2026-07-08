Мелони: Италия, вероятно, предоставит Украине дополнительную военную помощь

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказалась по поводу оказания Украине военной помощи в войне против России.

Об этом она заявила в среду, 8 июля, в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, цитирует Ansa, пишет "Европейская правда".

Мелони заявила, что её страна, вероятно, продолжит оказывать Украине больше военной помощи.

"Я думаю, что Италия продолжит оказывать военную помощь Украине. Я думаю, что министр обороны оценивает ситуацию по этому вопросу", – сказала премьер-министр Италии.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года правительство Италии приняло декрет, позволяющий продолжать поставки военной помощи Киеву еще в течение одного года. Декрет был утвержден, несмотря на оппозицию правой партии "Лига", которая выступает против дальнейшей военной помощи Киеву.

Ранее СМИ писали, что правительство Италии может отложить принятие декрета.