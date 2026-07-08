Трамп пригрозив ударами по енергооб'єктах та опріснювальних заводах Ірану
Президент США Дональд Трамп пригрозив "великою атакою" по іранській критичній інфраструктурі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування з пресою разом з президентом України на полях саміту НАТО в Анкарі.
Коментуючи американські удари по Ірану ввечері у вівторок, Трамп заявив, що вони мали "величезний вплив", зокрема, били по радіолокаційних станціях.
"Ми ще не били "на максимальному рівні". Найвищий рівень – це мости… Електростанції, де вони виробляють електроенергію. Можливо, нам доведеться їх вибити. Я не хочу цього, але якщо доведеться, ми по них вдаримо. У них є заводи опріснення води. Ми вдаримо по них, якщо буде треба. Мені дуже не хочеться цього робити", – заявив Дональд Трамп.
Він продовжив перелік вкрай важливим для енергетичного експорту Ірану островом Харг.
"Взагалі я не прихильник такого, але вони на це заслуговують. Бо вони кажуть, що хочуть домовлятися про угоду – але не роблять цього", – додав президент США.
Раніше 8 липня Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій фактично втратила чинність.
Ввечері 7 липня Сполучені Штати завдали ударів по понад 80 цілях в Ірані у відповідь на серію обстрілів Іраном торгових суден в Ормузькій протоці.