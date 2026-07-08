Трамп пригрозил нанести удары по энергообъектам и опреснительным заводам Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил "масштабной атакой" по критически важной инфраструктуре Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время общения с прессой вместе с президентом Украины на полях саммита НАТО в Анкаре.

Комментируя американские удары по Ирану вечером во вторник, Трамп заявил, что они оказали "огромное влияние", в частности, были нанесены удары по радиолокационным станциям.

"Мы ещё не наносили удары "на максимальном уровне". Самый высокий уровень – это мосты… Электростанции, где они производят электроэнергию. Возможно, нам придётся их выбить. Я не хочу этого, но если придётся, мы по ним ударим. У них есть заводы по опреснению воды. Мы ударим по ним, если понадобится. Мне очень не хочется этого делать", – заявил Дональд Трамп.

Он продолжил перечень, включив в него крайне важный для энергетического экспорта Ирана остров Харг.

"Вообще я не сторонник такого, но они этого заслуживают. Потому что они говорят, что хотят договориться о соглашении – но не делают этого", – добавил президент США.

Ранее, 8 июля, Трамп заявил, что рамочное соглашение с Ираном о прекращении боевых действий фактически утратило силу.

Вечером 7 июля Соединённые Штаты нанесли удары по более чем 80 целям в Иране в ответ на серию обстрелов Ираном торговых судов в Ормузском проливе.