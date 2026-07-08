Сікорський розкритикував слова Буданова: "Краще було б стримати емоції"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував слова глави Офісу президента України Кирила Буданова про те, що Варшава піде на "нові ескалаційні кроки".

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО в Анкарі, цитує Onet, пише "Європейська правда".

Сікорський заявив, що спілкувався зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою щодо таких слів Буданова.

На думку очільника МЗС Польщі, главі Офісу президента "краще було б стримати емоції".

"Мені здається, що краще було б стримати емоції, адже саме Україна потребує західної підтримки, а Польща вже багато зробила для неї", – сказав Сікорський.

Як відомо, Буданов висловив думку, що цього тижня очікується пік ескалації в українсько-польських відносинах, пов’язаний з Національним днем пам’яті жертв Волинської трагедії у Польщі.

За інформацією голови ОП, Польща готує "низку незрілих ескалаційних кроків" до 11 липня, коли у країні відзначають Національний день ​​пам’яті "жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої".

При цьому варто зазначити, що 3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з главою польського МЗС Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.