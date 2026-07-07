В ОП попередили про нові "ескалаційні кроки" з боку Польщі

Голова Офісу президента України Кирило Буданов вважає, що цього тижня очікується пік ескалації в українсько-польських відносинах, пов’язаний з Національним днем пам’яті жертв Волинської трагедії у Польщі.

Про це він сказав в інтерв’ю "РБК-Україна", передає "Європейська правда".

За інформацією голови ОП, Польща готує "низку незрілих ескалаційних кроків" до 11 липня, коли у країні відзначають Національний день ​​пам’яті "жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої".

"З тієї інформації, якою я володію, вони готують цілу низку, як на мене, незрілих ескалаційних кроків. Тому, вочевидь, все це (загострення напруги у відносинах. – Ред.) зараз продовжиться", – заявив Буданов.

Водночас посадовець наголосив, що Україна не прийматиме жодних ультиматумів від Польщі.

"Останній, хто намагався поставити нам ультиматум – це Російська Федерація. Без образ до Польщі – але вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли", – наголосив голова ОП.

На запитання, як відповідатиме Україна на ескалаційні кроки Варшави, Буданов зазначив, що "мовчки сидіти ніхто не буде".

За даними останнього опитування, майже половина респондентів у Польщі вважають Україну відповідальною за ескалацію конфлікту між Варшавою та Києвом.

У суботу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав "позитивні сигнали" від чинних та колишніх топпосадовців України, але очікує від Києва першого кроку для деескалації напруги у двосторонніх відносинах.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з главою польського МЗС Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.