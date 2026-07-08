Сикорский раскритиковал слова Буданова: "Лучше было бы сдержать эмоции"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал слова главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова о том, что Варшава пойдет на "новые эскалационные шаги".

Об этом он заявил во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Анкаре, цитирует Onet, пишет "Европейская правда".

Сикорский заявил, что обсуждал со своим украинским коллегой Андреем Сибигой эти слова Буданова.

По мнению главы МИД Польши, главе Офиса президента "лучше было бы сдержать эмоции".

"Мне кажется, что лучше было бы сдержать эмоции, ведь именно Украина нуждается в западной поддержке, а Польша уже многое сделала для нее", – сказал Сикорский.

Как известно, Буданов высказал мнение, что на этой неделе ожидается пик эскалации в украинско-польских отношениях, связанный с Национальным днём памяти жертв Волынской трагедии в Польше.

По информации главы ОП, Польша готовит "ряд незрелых эскалационных шагов" к 11 июля, когда в стране отмечают Национальный день памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой".

При этом стоит отметить, что 3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с главой польского МИД Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.