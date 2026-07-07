Трамп назвав Мелоні "приємною людиною" після глузувань у соцмережах

Президент США Дональд Трамп назвав прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні "приємною людиною" після того, як вона вчергове стала жертвою глузувань з його боку.

Про це він сказав під час двосторонньої зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що вважає Мелоні "приємною людиною", яка "припуститися помилки".

"У нас були погані стосунки. Вони трохи погіршилися, бо вона знову відмовилася нам допомогти", – сказав американський президент.

Також Трамп зазначив, що не чинив на неї "сильного тиску" щодо допомоги, і коли вона відмовилася залучати Італію до конфлікту на Близькому Сході – це "трохи зіпсувало" їхні стосунки.

Нагадаємо, нещодавно президент США перед самітом НАТО в Анкарі вкотре висміяв прем’єр-міністерку Італії у соцмережах. Трамп опублікував фото з саміту "Групи семи", що відбувся минулого місяця у Франції, на якому італійська прем’єрка дивиться на нього. Світлина містить напис "Restraining order needed", що в перекладі означає "Потрібен обмежувальний припис".

Минулого місяця італійська прем’єрка обурилася заявами Трампа про те, що вона нібито благала господаря Білого дому про спільне фото на саміті G7. Мелоні сказала, що заяви Трампа повністю вигадані.

20 червня Трамп пішов на ескалацію суперечки з Мелоні, заявивши, що дружбою з ним італійська лідерка нібито хоче підняти собі рейтинг.

На це прем’єрка Італії різко відповіла Трампу, що її популярність його не стосується, та порадила американському президенту стежити за своїми рейтингами.