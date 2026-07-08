Мелони не жалеет о "политической инвестиции" в отношения с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в среду, 8 июля, что не жалеет о своих усилиях по налаживанию тесных связей с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на ряд публичных разногласий.

Об этом она сказала на полях саммита НАТО в Анкаре, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Мелони когда-то считалась одной из ближайших союзниц Трампа в Европе, но в последние месяцы она стала мишенью насмешек со стороны Трампа в интервью для СМИ и публикациях в социальных сетях.

В этом контексте у премьер-министра Италии спросили, не жалеет ли она о "политическом капитале", который вложила в отношения с президентом США.

"Нет, я абсолютно ни о чем не жалею", – ответила она.

Мелони отметила, что сделала эту "политическую инвестицию", потому что "верит в единство Запада".

"Это не стратегия, которую я выбрала с приходом Трампа, а та, которой я придерживалась в отношениях со всеми своими коллегами", – добавила она.

Недавно президент США перед саммитом НАТО в Анкаре в очередной раз высмеял премьер-министра Италии в соцсетях. Трамп опубликовал фото с саммита G7, состоявшегося в прошлом месяце во Франции, на котором Мелони смотрит на него. На фотографии есть надпись "Restraining order needed", что в переводе означает "Нужно ограничительное предписание".

Впрочем, 7 июля Трамп назвал премьер-министра Италии "приятным человеком".