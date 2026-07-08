Трамп допустил исключение Сирии из списка стран, поддерживающих терроризм
Американский президент Дональд Трамп высказался по поводу возможного исключения Сирии из списка стран-спонсоров терроризма.
Об этом он заявил во время встречи с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа в кулуарах саммита НАТО, сообщает "Европейская правда".
Журналисты спросили у Трампа, исключит ли он Сирию из списка стран-спонсоров терроризма.
"Думаю, что так и поступлю", – ответил американский президент.
Также Трамп похвалил президента Сирии и заявил, что уважает его.
С тех пор как в Сирии в декабре 2024 года пришла к власти новая администрация, в США взвешивали дальнейшие шаги, особенно с учетом участия аль-Шараа в группировках, которые Вашингтон классифицировал как террористические.
В мае прошлого года президент США объявил о планах отменить все санкции против Сирии.
1 июля того же года он отменил санкции, введенные против Сирии ещё в 2004 году.